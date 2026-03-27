Honda señala a Newey y culpa a Aston Martin de causar las vibraciones: "No es solo el motor"

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha asegurado que el origen de las vibraciones del AMR26 también proviene del chasis, aunque están trabajando para solucionarlo cuanto antes.

Aston Martin ya ha comenzado el fin de semana en el Circuito de Suzuka. Con la jornada del viernes ya concluida, los Entrenamientos Libres 1 y 2 han servido a los pilotos para llegar al GP de Japón a punto, pese a que Fernando Alonso solo ha podido correr en la segunda tanda.

Su reciente paternidad le ha privado de poder realizar el primer entrenamiento, aunque Jak Crawford, piloto reserva, le ha sustituido. Además de disputarse los usuales entrenamientos de cada carrera, Koji Watanabe, presidente de Honda, ha estado presente en el trazado y ha hablado acerca de las mejoras en la gestión energética.

En resumen, Watanabe ha explicado cómo han implementado las mejoras en el motor del AMR26. Además, durante el discurso del nipón, este ha culpado a Adrian Newey de las vibraciones del monoplaza. "Una vez integrado el motor en el chasis, la vibración incrementó. No es solo un problema de la unidad de potencia", ha recalcado el presidente de Honda, culpando indirectamente a Aston Martin.

"La unidad de potencia por sí sola no puede resolver el problema, solo la unidad de potencia, así que estamos trabajando muy estrechamente con Aston Martin para resolverlo, no solo en la unidad de potencia, sino también en el chasis", ha añadido Watanabe, señalando al chasis como el origen de las vibraciones del coche.

En sí, desde Honda apuntan a que el motor de combustión interna es donde se originan dichas vibraciones que han afectado a Alonso y Lance Stroll las últimas carreras. "Las vibraciones se inician en el motor de combustión interna, no hay duda. Pero se manifiestan de esa forma debido a la interacción con el chasis. Serán necesarias medidas tanto de motor como de chasis", ha reiterado el japonés, antes de asegurar que la relación entre los británicos y sus socios motoristas es "bastante buena".

"La relación entre Aston Martin y Honda es bastante buena. Entre el equipo de desarrollo propiamente dicho, como en el caso de Honda, donde Tetsushi Kakuda es el jefe de proyecto de la unidad de potencia, y Enrico Cardile por parte de Aston Martin, colaboran estrechamente. Además, la relación entre el Sr. Stroll y yo, y entre Adrian Newey y yo, es bastante buena, así que no me preocupa en absoluto", ha concluido Watanabe en la rueda de prensa en Suzuka.