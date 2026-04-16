Un familiar de Verstappen habla sobre el futuro de Max: "Si la F1 no le hace feliz..."

Nelson Piquet Jr, cuñado de Max Verstappen y excompañero de Fernando Alonso en Renault, habla sobre lo que puede ocurrir con 'Mad Max' en 2027.

Los rumores sobre una posible marcha de Max Verstappen de la Fórmula 1 parecen aumentar semana tras semana. El cuatro veces campeón del mundo sigue mostrando su rechazo a la nueva normativa de la categoría reina y puede que el neerlandés esté buscando un nuevo destino en 2027.

Nelson Piquet Jr, cuñado de Verstapen y excompañero de Fernando Alonso en Renault, ha hablado sobre la situación del piloto de Red Bull, a quien conoce muy bien.

"Max es muy auténtico, dice lo que siente, no está allí por el dinero y está ahí por el deporte, por el reto, porque le gusta. Si ya no se siente ahí, quizá hace algo más…Es el tipo de persona que sabe lo que quiere y hace lo que siente", comentó el piloto brasileño, en una entrevista con 'SoyMotor'.

Un futuro que podría estar en otras categorías como el Mundial de Resistencia. El piloto neerlandés tiene su propio equipo en la categoría GT3 y nunca ha dudado en mostrar su interés por esta competición.

Aunque para Piquet Jr, 'Mad Max' hará lo que le haga feliz: "Si la Fórmula 1 no le hace feliz, es el tipo de persona que dirá ‘vale, voy a hacer lo que me hace feliz’. Ya sea correr en GT, karting o coche de rally o lo que sea. Conozco a muchos pilotos que están en Fórmula 1 por el dinero, porque tienen que pagar las facturas y no es su caso. El no persigue el dinero, el persigue el reto y la pasión por el deporte".

"Si las cosas no cambian, hay una posibilidad de que diga ‘quiero hacer otra cosa’ y cuando las cosas vuelvan a gustarle, que vuelva. Conociendo a Max puedo decir que si no siente pasión por el deporte, no siente el reto, hay una buena posibilidad de que haga otra cosa", concluyó el piloto de 40 años.