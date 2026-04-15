Histórica rajada de Laporta contra los árbitros: "Fue una vergüenza, inadmisible e intolerable"

Tras eliminación del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid, el presidente azulgrana ha enumerado jugada a jugada los que considera errores flagrantes de los árbitros.

Poco más de 12 horas después de la eliminación del Barça en cuartos de final de la Champions League ante el Atleti, Joan Laporta ha realizado la que probablemente sea la mayor rajada de su trayectoria como presidente culé.

En el Conde de Godó, el catalán se ha mostrado muy contundente ante los medios: "Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho".

"El arbitraje de ayer tanto el de campo como el de VAR fue una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho, en la ida ya no nos pitaron un penalti de libro y nos expulsaron a un jugador por una acción de amarilla", ha señalado.

De hecho, ha enumerado jugada a jugada los errores que considera: "No era el último hombre Eric porque Koundé podía llegar. El árbitro sacó la amarilla que era lo que correspondía y el árbitro de VAR le hizo rectificar. El gol de Ferran era gol. El penalti a Olmo era penalti, la agresión a Fermín era intolerable. A Fermín le abrieron la cara. Ni tarjeta...".

Además, Laporta ha anunciado que presentarán otra queja ante la UEFA: "No es admisible presentar una queja y la respuesta fue que no era admisible, lo que está haciendo el Barça es pedir explicaciones de porqué no era admisible la queja. Yuste me ha comentado que presentarán otra. Es una vergüenza, intolerable".

Por último, el presidente azulgrana no ha tenido pelos en la lengua a la hora de calificar a aquellos que dicen que los árbitros favorecen al Barça.

"Son unos sinvergüenzas. Decir que los árbitros favorecen al Barça es de sinvergüenza. Solo tienen que mirar esta eliminatoria de Champions. Es una vergüenza y no se lo cree nadie esto", ha zanjado.