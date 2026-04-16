Una leyenda del tenis señala a los dos jugadores que pueden batir a Carlos Alcaraz y Sinner

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, ha explicado por qué cree que tanto Zverev como Djokovic pueden batir a los dos mejores tenistas del mundo.

Queda muy lejos el US Open de 2023, el último Grand Slam que no se llevaron Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Desde entonces, el murciano y el italiano han dominado con puño de hierro el circuito y pocos son los tenistas que han logrado batirles.

Reflexionando sobre ello en un evento de los Premios Laureus, Boris Becker ha apuntado a los dos jugadores que considera que pueden hacer frente a ambos, no sin antes rendirse ante ellos.

"Quiero expresar mi admiración y respeto por lo que están haciendo Alcaraz y Sinner, quienes entre ambos acaban de sumar nueve títulos de Grand Slam. Y Carlos solo tiene 22 años y Jannik 24", arrancó.

El ganandor de seis 'majors' ve a Zverev capaz: "Quiero ver a otros jugadores venir y desafiarlos. Estoy pensando en [Alexander] Zverev. Sacó para ganar el partido en las semifinales del Abierto de Australia contra Alcaraz. Estuvo muy reñido".

Por otro lado, el que fuera su pupilo entre diciembre de 2013 y diciembre de 2016: "Y no debemos olvidarnos de Djokovic. Mientras siga jugando, nunca debemos olvidarlo. Se mueve en un ámbito bastante singular, con su récord de 24 títulos de Grand Slam".

"Incluso llegó a la final en Melbourne. Sin duda, mientras siga siendo tenista profesional, será un rival formidable", ha zanjado.