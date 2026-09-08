Lista completa de los candidatos al Balón de Oro: vuelve Leo Messi y aparecen seis españoles

Pau Cubarsí, Cucurella, Rodri, Ferran Torres, Fabián y Lamine Yamal son los seis españoles que optan al Balón de Oro el próximo 26 de octubre.

Ya se conoce la lista de los candidatos al Balón de Oro que se entregará el próximo 26 de octubre. El equipo español campeón del mundo este verano es el que lidera una lista en la que también destaca el regreso del argentino Leo Messi.

Los futbolistas españoles son Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Ferran Torres, Fabián Ruiz y Lamine Yamal.

Del Real Madrid están Jude Bellingham, el mencionado Cucurella, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

El Paris Saint-Germain es el equipo con más candidatos: Ousmane Dembélé, chraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Pacho y Vitinha.

La lista completa

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luis Díaz (Bayern de Múnich)

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Harry Kane (Bayern de Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Sadio Mané (Al Nassr)

Marquinhos (PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nuno Mendes (PSG)

Michael Olise (Bayern de Múnich)

Joao Neves (PSG)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Willian Pacho (PSG)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri Hernández (FC Barcelona)

Ferran Torres (PSG)

Fabián Ruiz (PSG)

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)

William Saliba (Arsenal)

Vinicius (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

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