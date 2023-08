El parón ha sido un poco menos parón en Alpine. La escudería francesa decidió cesar a sus dos grandes dirigentes, Otmar Szafnauer y Alan Permane, el pasado 28 de julio. Casi un mes después, Bruno Famin, ingeniero del equipo ha explicado porqué decidieron despedir a Szafnauer y Permane.

En unas declaraciones recogidas por el medio 'F1i', Famin ha expuesto los motivos de la marcha de los directores: "Nadie está diciendo que Otmar Szafnauer no sea bueno. Otmar y Alan son personas con mucha experiencia".

"Son activos reales para un equipo, lo sabemos perfectamente. Pero con este tipo de desafío, la competencia es muy dura, debes estar 100% alineado para que todos trabajen en estrecha colaboración y este ya no era el caso", añadió.

Lejos de propiciar a sus excompañeros alguna crítica, el ingeniero francés ha asegurado que siempre se apostó por ellos: "Nunca perdimos la confianza. Cuando estamos desarrollando este tipo de proyectos, realmente necesitamos estar en la misma línea con todo el equipo, la alta dirección del equipo".

"Estábamos trabajando juntos, y en un momento (dado) nos dimos cuenta de que no estábamos en la misma línea en un par de temas. Cuando digo que nunca perdí la confianza en Otmar, es porque conozco sus habilidades, conozco sus antecedentes y sé que, como Alan, son muy buenos profesionales de la Fórmula 1", explicó.

Famin reconoce que la posición de Alpine en el mundial no es la deseada y que necesitan cambios: "No estamos donde esperábamos estar. Quizás no hemos mejorado lo suficiente, los competidores han mejorado (más). Han demostrado que pueden hacer grandes cambios y nosotros también pudimos ir por ese camino".

A escasos días de que se reanude la temporada, la escudería francesa es sexta en el mundial de constructores con 57 puntos. Su situación en la categoría es la de estar en tierra de nadie. McLaren, que es quinto, les aventaja en 44 puntos y le sacan al séptimo, Hass, 46.

Su rendimiento esta primera mitad de temporada ha sido de todo menos regular. En el penúltimo Gran Premio celebrado en Hungría, la escudería tocó fondo después de que ni Esteban Ocon, ni Pierre Gasly terminaran la carrera del domingo.