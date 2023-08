Otmar Szafnauer ya es historia en Alpine. Ha sido despedido de manera fulminante después de un comienzo de temporada desastroso. Un 2023 en el que no han podido contar ni con Fernando Alonso ni con Oscar Piastri.

Y es la primera vez que Otmar se muestra crítico con las decisiones de la escudería francesa. Lo ha hecho en el medio 'Servus TV', donde ha expresado que no entiende las últimas decisiones que han tomado.

"No sé por qué se tomó esta decisión. Tuvimos cuatro abandonos seguidos y ninguno de ellos se debió realmente al equipo. En Silverstone, Pierre Gasly iba fuerte, pero luego Lance Stroll lo golpeó en el coche...", se justifica el ya exjefe de Alpine.

También recuerda los problemas mecánicos que sufrió Esteban Ocon: "Con Esteban fue por un fallo en la bomba hidráulica que hizo que fallara".

"Tuvimos cuatro abandonos seguidos, pero eso no es culpa del equipo. Pero si los que toman las decisiones no tienen la información correcta, entonces no pueden dar los pasos correctos", ataca a los dirigentes.

La realidad de Alpine es muy complicada. Sextos en el mundial de constructores, a casi 50 puntos del quinto, McLaren. Con respecto a los pilotos es Ocon quien más puntos tiene con 35, en la décima posición.