Otmar Szafnauer y Alpine no han acabado bien. Los franceses se impacientaron y acabaron por despedir a toda la cúpula de directivos al frente del equipo de carreras, entre ellos el directivo rumano.

Desde entonces, Szafnauer se ha mostrado muy crítico con la decisión tomada y ha carga en repetidas ocasiones con la gestión del equipo francés. Ahora lo ha hecho en palabras recogidas por 'Racer': "La compañía matriz (Renault) quería tener mucho control en casi todas las áreas del equipo de carreras, más de lo que he visto nunca".

Normalmente, los equipos de la Fórmula 1 que tienen una empresa de automóviles detrás suelen responder a la empresa matriz, pero al mismo tiempo tienen bastante independencia de ella, como puede ser el caso de Ferrari o Mercedes. Sin embargo, Szafnauer asegura que Renault era muy intrusivo en el equipo.

"El área comercial, el de marketing, la sede del equipo, comunicación... todas esas cosas no se me comunicaban a mí, sino a gente de mi alrededor de la empresa matriz y actuaban como si fueran la armada y tuviéramos que ser piratas para ganar", añadió el rumano.

Szafnauer asegura que parte del problema es que apenas tenía información de lo que sucedía dentro de Alpine: "Si todo es igual, los coches, los pilotos, el motos, los neumáticos... pero lo que no es igual es el hecho que Red Bull tiene una financiación, marketing y comunicación que se habla con Christian Horner y aquí conmigo no, ¿así que quién va a ganar? Red Bull".

"Si lo miras por ese lado, es muy fácil de comprender. 'Si está bien, está bien que la empresa matriz no informe al director del equipo'. No está bien porque si vas a contratar a alguien, tienes que hacerlo en un día en la Fórmula 1, no puedes tardar dos semanas porque puede haberse ido a otro lado", añadió haciendo referencia, quizás, a las salidas de Fernando Alonso y Oscar Piastri.

Las críticas del ya exjefe de Alpine recayeron sobre el CEO de Renault Luca de Meo: "Creo que el señor De Meo quiere, como todo el mundo en F1, el éxito instantáneo, pero así no es como funciona aquí".

"Le expliqué que lleva su tiempo y lo que hace falta. He estado 34 años en competición y 26 en la Fórmula 1 y creo que hablo con bastante experiencia cuando digo 'esto es lo que hace falta para cambiar al equipo' y querían que lo hiciera lo antes posible", comentó.

"No podía aceptar su irrealista previsión porque si haces eso, es cuestión de tiempo que todos se frustren. Así que propuse un plan más posible y realista y creo que ellos quisieron afrontar ese plan con otra persona", concluyó Szafnauer.