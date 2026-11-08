El 'pupilo' de Rossi que recrimina a Márquez haber tirado a Bezzecchi: "Marc, tienes que mirar..."

Fabio Di Giannatonio, de camino al podio de la 'sprint', salió en defensa de Bezzecchi diciéndole a Marc que debería haber mirado antes de haber ejecutado esa maniobra. Márquez no se achantó y defendió su decisión.

Marc Márquez fue el gran protagonista del momento más polémico y tenso de la 'sprint' del Gran Premio de Qatar. El ilderdense se vio involucrado en un incidente con Marco Bezzecchi en el que el italiano terminó por los suelos y sumando cero puntos en la carrera corta.

La no sanción a Márquez por ese toque con Marco fue algo que no gustó en Aprilia. La maniobra de Marc también fue criticada por Fabio Di Gianantonio en el antepodio de la propia 'sprint'. De hecho, el de VR46 le recriminó directamente la acción a Márquez diciéndole que debía ir con más cuidado.

"Tío, tienes que mirar cuando vuelves a entrar. Estaba por dentro", aseguradaba Fabio en un vídeo subido por 'MotoGP'. Márquez no se queda callado en la conversación y responde: "No he hecho nada extraño, llevaba la misma línea de siempre".

Di Giannantonio 'recogió algo de cable' tras esa dura acusación a Marc y no quiso llevar la conversación a mayores cuando vio que Marc defensía su decisión. Bezzecchi tampoco se mojó en exceso: "Esto no es algo que sea me atañe a mí".

"Yo piloto, vosotros podéis ver las imágenes y juzgar como queráis, pero, al final, yo me dedico a pilotar la moto y respeto las decisiones de Dirección de Carrera, que son quienes deciden", aseguró el piloto en declaraciones a los micrófonos de 'Dazn'.

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