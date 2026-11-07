Un polaco de 24 años y con ideas de extrema derecha: así es el autor del ataque en Cracovia.

Los detalles "Todo parece indicar que el responsable tenía ideas muy radicales. En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado el ministro del Interior.

El Gobierno de Polonia ha identificado al atacante de Cracovia como un joven polaco de 24 años con ideología ultraderechista. El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, informó que el agresor, procedente de Swietokrzyskie, disparó indiscriminadamente en la plaza del mercado, causando seis muertos y más de quince heridos. Entre las víctimas, un portugués falleció, y entre los heridos se encuentran el atacante y dos policías. El atacante, herido y sometido a dos cirugías, fue detenido tras una persecución. La Policía descarta más sospechosos, mientras la Fiscalía investiga el incidente. La rápida respuesta policial evitó una tragedia mayor.

Polaco, de 24 y con ideas de ultraderecha. Asi ha definido el Gobierno de Polonia al atacante que este sábado disparó indiscriminadamente en la plaza del mercado de Cracovia dejando al menos seis muertos y más de una quincena de heridos.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha revelado que el responsable tenía ideología "ultranacionalista". "Todo parece indicar que el responsable tenía ideas muy radicales. En su coche se han hallado varias armas. Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado Kierwinski.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en su propia casa, ya que su padre tenía permiso de armas. "También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas", ha relatado.

El ministro ha explicado que uno de los fallecidos tiene nacionalidad extranjera -concretamente es originario de Portugal- y ha confirmado que hay otras 16 personas heridas que han estado en hospitales. Dos de ellas han recibido el alta. Entre los heridos está el propio atacante y dos agentes de la Policía, uno de ellos con un tiro y cuya vida no corre peligro, y el otro con tres disparos y que se encuentra muy grave.

Dos intervenciones quirúrgicas

El propio atacante está herido tras ser reducido por los agentes. Se encuentra ingresado en un hospital de Cracovia y ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Asimismo, el ministro ha aprovechado para desmentir que hubiera varios atacantes y ha subrayado que la Policía en estos momentos no tiene motivos para creer que haya más sospechosos.

Por otra parte, Kierwinski ha destacado la rápida respuesta que "evitó una tragedia mucho mayor". Los primeros disparos de los policías se produjeron apenas tres minutos después del primer aviso.

Por otra parte, la Fiscalía ha explicado que siete investigadores continúan trabajando en el lugar del incidente "para determinar todas las circunstancias, si hubo algún colaborador, comprobar varios sitios y determinar si la situación está totalmente bajo control".

El atacante llegó en un coche hasta la plaza del Mercado Principal sobre las 15.00 horas y abrió fuego indiscriminadamente desde el vehículo con un arma automática. Rodeó toda la plaza y después huyó hacia el barrio de Kazimierz. Tras una persecución finalmente fue alcanzado por la Policía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.