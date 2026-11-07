Un firme Real Madrid conquista Metalla en un encuentro tremendamente tenso

Hubo cierta facilidad para que los jugadores se encararan o se retaran durante los 90 minutos. En lo futbolístico hubo poco debate, Valverde, Mbappé y Bellingham hicieron los tres goles blancos.

El Real Madrid de José Mourinho coge velocidad de crucero. En Mestalla, ante un Valencia que poca oposición ha presentado, los blancos suman su octava victoria consecutiva y ya espera con deseo que Atlético de Madrid y Barça empaten este domingo aunque, pase lo que pase, el Madrid le recortará puntos a un rival directo por el título.

Sin haber llegado a la media hora de partido, Valverde ha vuelto a hacer gala de su excepcional disparo desde la frontal (ya lo hizo el pasado miércoles en Atenas). 0-1 y el Madrid ya comenzaba a esquivar la opción de que el partido se le escapase.

Ocho minutos después, una internada de Bellingham termina con un centro desviado del inglés que cae en las botas de Arda Güler. El turco no falla y dobla la ventaja blanca antes del descanso.

En un periodo en el que suelen pasar cosas poco reseñables, Maffeo, jugador del Valencia, ha estallado en los micrófonos de 'Dazn' en la habitual entrevista que se hace antes de entrar a túnel de vestuarios: "No me apetece nada esta entrevista. Es una mierda. No pinta nada". El hispanoargentino también cargó contra el árbitro, cuyas decisiones indignaron mucho al Valencia.

La segunda parte ha sido tensa. Encontronzas y tanganas constantes que han terminado con Gayá expulsado tras una entrada sobre Mbappé. En toda esa tensión, el francés ha firmado el 0-3 después de regatear al Dimitrievski.

Mestalla ha estallado tras el pitido final. La situación del Valencia es crítica ocupando la decimonovena posición y sin haber podido sumar ni una victoria en casa. Va a ser un parón duro para el cuadro ché.

Todo lo contrario para el Real Madrid de José Mourinho que vive un momento tremendamente dulce. Son ocho victorias consecutivas y el coliderato, eso sí, a falta de lo que haga el Barça contra el Atleti este domingo.

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