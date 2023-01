Cuenta atrás para que vuelvan a rugir los motores de la Fórmula 1. A finales de marzo, en Baréin, regresará la competición de manera oficial. Los pilotos ya se encuentran en plena temporada y algunos de ellos incluso ya han podido rodar. Es el caso de los dos Ferrari, que han pilotado en Fiorano.

Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz rodaron la semana pasada en el test programado de Ferrari. El español pudo completar más de 100 vueltas, con una distancia algo superior a la de una carrera. Además, practicó las salidas en recta para volver a coger tacto con los neumáticos.

Fue la primera vez que Sainz se subió al monoplaza después de Abu Dabi 2022. Su pretemporada ha sido agitada. No sólo con trabajo físico y técnico, también acompañando a su padre en el Rally Dakar.

Fue habitual ver a Sainz Jr en el helicóptero siguiendo al Audi de su padre, también entre las rocas para indicarle que frenara en las zonas de más dificultad.

Tras esta aventura en primera persona en el Dakar, volvió al trabajo físico. Precisamente este lunes ha publicado varias imágenes trabajando en el gimnasio: "Últimas semanas de entrenamiento de pretemporada. Muy feliz con el progreso, seguimos empujando. ¡Vamos!".

Entre trabajo físico y técnico pasan los días de Sainz, también en Maranello. Allí Ferrari trabaja para conseguir ese rendimiento extra que les permia competir contra Max Verstappen y su Red Bull hasta final de la temporada.

Se ha conocido que Ferrari está trabajando duramente en uno de sus puntos más débiles: las paradas en boxes. Para ello han instalado un nuevo simulador de paradas y el objetivo es realizar, al menos, 1.000.

Asó lo ha comentado el ingeniero Diego Ioverno en 'Motorsport': "Durante las pruebas registramos tiempos récord extraordinarios. Llegamos a hacer paradas de 1.65 segundos".

Unas noticias que seguro han gustado a un Sainz que vuelve más motivado que nunca. Su pretemporada está siendo muy ajetreada y ahora queda lo más importante: la cuenta atrás antes de Baréin.

