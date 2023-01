Ferrari está trabajando duramente para no repetir los errores que le costaron el título en 2022 y uno de ellos era las paradas en boxes. Por ello, los italianos han planeado llegar al primer gran premio de la temporada habiendo ensayado 1.000 paradas.

Esto será posible gracias al simulador de paradas que han instalado en su sede de Fiorano, en el que tres veces a la semana harán sesiones de 20 paradas en boxes como ha desvelado 'Motorsport'. Así tratarán de evitar los fallos que condenaron a Charles Leclerc y Carlos Sainz la pasada temporada.

Y, posteriormente, lo confirmó el ingeniero encargado del cambio de neumáticos, Diego Ioverno, desvelando el buen trabajo que están haciendo: "Durante las pruebas registramos tiempos récord extraordinarios. Llegamos a hacer paradas de 1.65 segundos".

Esto supondría el récord absoluto de una parada hecha en Fórmula 1, que hasta la fecha lo ostenta Red Bull con 1.82 segundos en el GP de Brasil 2019, aunque en Ferrari confiesan que esos datos no son verdaderamente reales.

"En el simulador el coche siempre llega perfectamente alineado y en el punto esperado, a diferencia de un gran premio, ya que entran en juego muchas otras variables. No es sólo eso, sino que durante las sesiones no hay ningún tipo de agobio o ansiedad que en un GP sí que puede haber", matizó.

Los rangos establecidos en la Fórmula 1 para las paradas se dividen principalmente en los pasos menores a tres segundos, que se consideran paradas muy buenas, y los superiores a 4,5 segundos que se consideran "verdaderos fallos".

La temporada pasada, Ferrari realizó un 73% de las paradas por debajo de los tres segundos, por encima de Red Bull (71%), algo que no es suficiente para Ioverno: "Podríamos considerarnos satisfechos, pero no lo estamos porque nuestro objetivo era llegar al 80% y no lo conseguimos".

Ahora la Scudería ha subido al 84% el objetivo de paradas buenas, así como bajar al 9% el de malas, aspecto por el que destacaron en demasía los italianos en 2022.

Eso sí, Ioverno tiene controlado el problema que causó los fallos en las paradas: la rotación de personal. En una temporada tan larga, las escuderías tuvieron que dar descanso también a sus mecánicos y la segunda unidad no cumplió con lo exigido.

"Es fundamental elevar el nivel del equipo. Analizamos que los problemas surgían cuando nos veíamos obligados a hacer rotaciones de personal en una temporada tan larga. La intención en 2023 es mejorar, evitar que en un pitstop se pueda perder una rueda como ocurrió el año pasado", concluyó.