'Agente' Fernando Alonso, licencia para ganar: ojo al brutal vídeo de Aston Martin a lo James Bond

La presentación conjunta de los diez equipos de la Fórmula 1 por el 75 aniversario de la competición dejó grandes momentos. Uno de los más espectaculares llegó en el turno de presentación del coche de Aston Martinpara 2025.

El equipo de Silverstone apostó por mostrar una cinemática especial. En ella Fernando Alonso y Lance Stroll se convertían en agentes secretos. Vestidos en traje al estilo James Bond, ambos pilotos surcaban el río Támesis de Londres con los cascos oficiales de esta temporada.

"No es sólo un nombre. Es un legado", así anunciaba el equipo Aston Martin el vídeo promocional del 'AMR25', el coche con el que Fernando Alonso quiere volver a tener un salto de prestaciones en el coche como el que tuvo en la temporada 2023.

En el vídeo se puede ver como los pilotos esquivan los misiles a bordo de un coche acuático. Cabe destacar el momento en el que ambos pilotos aprietan el botón DRS para salir volando al cielo de Londres. Una vez finalizado el vídeo, Alonso y Stroll aparecieron en las gradas delO2 de la capital británica, dándose un baño de masas.

Posteriormente, salieron con los monos oficiales de la temporada junto al coche de 2025. El modelo también fue presentado con Andy Cowell, el nuevo 'team principal' de Aston Martin con el que aspiran a acercarse a los equipos punteros de la parrilla.

