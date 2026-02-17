Afirman que Newey está jugando al despiste con el Aston Martin: ¿Puede soñar Fernando Alonso?

Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1 que trabajó junto al británico en McLaren, considera que Newey "esperará en Melbourne para probar" el nuevo paquete aerodinámico.

"Adrian no va a usar nada en la prueba"

Juan Pablo Montoya ha aportado un rayo de esperanza tras los decepcionantes resultados de Aston Martin tanto en el 'shakedown' de Barcelona como en los primeros test de Bahréin.

El expiloto de Fórmula 1 ha afirmado en 'Vision4Sport' que Adrian Newey, con el que trabajó en McLaren, no mostrará el auténtico AMR26 hasta el Gran Premio de Australia que abrirá el telón de la nueva temporada.

"Aparte del Aston Martin, si miras todos los coches, todos parecen iguales. Entonces, significa que o bien nadie lo descubrió o bien todos están haciendo como si nada porque descubrieron algo", ha reflexionado.

"Los paquetes aerodinámicos van a cambiar mucho de aquí a Melbourne, y conociendo a Adrian Newey, esperará en Melbourne para probarlos. Adrian no va a usar nada en la prueba", ha añadido.

Montoya, que conoce muy bien a Newey, afirma que el ex de Red Bull, víctima de su "pesimismo" perenne, hará todo lo posible por revertir la situación.

"¡Adrian Newey es pesimista! Así que es muy difícil juzgar. Y trabajé con Adrian. Adrian dice que todo está bien, pero nunca está contento, y creo que esa es una de las razones clave por las que Adrián es tan bueno, porque nunca está satisfecho con lo que tiene", ha zanjado.

Cabe recordar que desde 1988 hasta 2025, el año pasado, sus monoplazas han estado siempre en el podio. Los coches de Adrian Newey han conseguido victorias en el 80% de las temporadas.

El último año en el que Adrian no logró victorias fue en 2015. Tampoco en 2008, 2007, 2006, 1990, 1989 y 1988. El resto de cursos, siempre ha conseguido victorias.