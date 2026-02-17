La salvaje estadística de Adrian Newey sobre podios y victorias a la que se agarra Aston Martin

Los coches de Newey siempre han subido al podio de la Fórmula 1 durante toda su historia: ¿Se romperá la racha con Aston Martin en 2026?

Todo son malas noticias en la pretemporada de Aston Martin. El motor Honda no tiene potencia, la caja de cambio da problemas, el chasis... Y la conclusión, como dijo Lance Stroll, es que ahora mismo están a más de cuatro segundos de los mejores equipos de la Fórmula 1.

Pero hay una estadística a la que se agarran en Aston Martin. Adrian Newey es el gran protagonista.

Los coches que ha diseñado el gran ingeniero siempre han logrado al menos un podio en toda su carrera en la Fórmula 1. Desde 1988 hasta 2025, el año pasado, sus monoplazas han estado siempre en el podio.

Pero hay más. Y es todavía más importante. Los coches de Adrian Newey han conseguido victorias en el 80% de las temporadas. En las últimas nueve temporadas ha logrado al menos un triunfo en el calendario.

El último año en el que Newey no logró victorias fue en 2015. Tampoco en 2008, 2007, 2006, 1990, 1989 y 1988. El resto de cursos, siempre ha conseguido victorias.

A esos números se agarra el equipo Aston Martin y Fernando Alonso. El asturiano lo dejó claro a pesar de los problemas de Bahréin: tienen al mejor diseñador y acabarán teniendo un coche competitivo.