El TAD podría inhabilitar a Tebas por comparar la comunicación del Real Madrid con la Alemania nazi

Según ha podido saber laSexta, en el CSD trabajan con un antecedente de 2023 en el que Luis Rubiales ya fue inhabilitado por el TAD.

El Consejo Superior de Deportes se plantea entrar de oficio contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por comparar la comunicación del Real Madrid con la Alemania nazi.

Según ha podido saber laSexta, el caso se encuentra en el departamento jurídico del CSD, que tendría que presentar denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Una vez presentada esta denuncia, es este organismo el que tendría que tomar una decisión sobre el presidente de LaLiga.

Javier Tebas podría ser inhabilitado por el TAD por estas palabras contra el Real Madrid, que el pasado viernes pidió su dimisión en un comunicado: "Es intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión".

El precedente de Rubiales

El CSD trabaja con el antecedente de Luis Rubiales, que ya fue inhabilitado en el año 2023 por el beso no consentido a Jenni Hermoso y sus gestos obscenos en el palco durante la celebración del mundial femenino en Australia.

El TAD decidió entonces inhabilitar a Rubiales durante tres años. Y ahora se podría repetir el escenario con Javier Tebas.

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