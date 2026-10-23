Optimismo de Alonso con Honda para 2027: "Hay mucho trabajo por detrás..."

El piloto de Aston Martin cree que van a dar un salto importante de cara a la temporada que viene en la Fórmula 1.

Fernando Alonso cree que el año que viene Aston Martin y Honda darán un paso adelante. El objetivo es abandonar la parte trasera de la parrilla de la Fórmula 1 y colarse al menos en la zona media. Y para eso necesitan un motor mucho más potente.

En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, a Fernando le han preguntado por el 2027 y ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo en la fábrica de Japón.

"Somos un equipo que siempre está trabajando en equipo. Intentando entender las dificultades y dónde estamos en este momento. Una vez que lo identifiques, intentar abordarlo tan pronto como sea posible, todo se entiende mejor", explica el piloto español.

Destaca los avances de esta temporada, pero cree que son insuficientes: "Todos están trabajando en Sakura a tope. Ya hemos hecho algunos avances este año, pero hay muchas cosas pasando por detrás en Japón. Soy razonablemente optimista para el próximo año en cuanto al motor".

"No solo es el motor..."

Aunque Honda es el gran señalado por el déficit de su motor, Fernando quiere dejar claro que el coche tiene que evolucionar en todos los aspectos: "Es el paquete completo, no solo el motor...".

"El coche debe adaptarse perfectamente a la unidad de potencia, la caja de cambios la batería, el enfrentamiento... hay muchas cosas que deben funcionar juntas y por eso debemos trabajar en equipo", dice el piloto de Aston Martin.

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