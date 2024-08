Es el nombre más cotizado en toda la Fórmula 1. Y no, no es un piloto. Es un ingeniero. es el nombre detrás del coche. Es quien ha creado monoplazas campeones. Ganadores. Dominadores. Porque Adrian Newey es a quien todos quieren. Es a quien solo uno fichará si sigue en el Mundial. Es quien puede completar a Aston Martin.

En palabras para 'Talking Bull' que recogen en 'SoyMotor', Newey ha hablado sobre todo lo que le rodea. Ha hablado para confirmar que está, hablando de forma coloquial, pasando olímpicamente de todo lo que se habla de él en estos meses.

"Es muy fácil todo eso. No leo las redes sociales. Ni tampoco la prensa. Dejé de hacer eso hace mucho tiempo", afirma el inglés.

Desde hace tiempo, además: "Realmente no puedes leer la prensa cuando es buena y luego cabrearte cuando no lo es".

"Mandy, mi mujer, sí está más atenta y me informa. Yo soy ajeno, intento seguir con mi vida y que todo eso no me influya", prosigue.

Newey, en ese sentido, habla de su decisión de dejar Red Bull: "Fue complicado, pero sentía que necesitaba un descanso y es lo que estamos haciendo".