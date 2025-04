La acción entre Verstappen y Piastri por la que Max fue sancionado: "¡Qué hermoso!"

"Qué hermoso...". Esa fue la reacción de Max Verstappen cuando le comunicaron por radio que acababa de ser sancionado con cinco segundos. Su acción con Oscar Piastri en la primera curva del Gran Premio de Arabia Saudí fue castigada al no devolver la posición al McLaren.

Verstappen no hizo la primera curva. Se fue recto y mantuvo la primera posición. A partir de ahí se sucedieron las radios. "Me ha echado de la pista", se defendió el neerlandés ante los suyos.

Piastri, por su parte, tenía claro que el Red Bull no quiso hacer la curva en ningún momento: "No tenía ninguna intención de hacer la curva, estuviera yo o no".

La sanción de cinco segundos se decidió mientras los coches corrían detrás del safety car por el accidente entre Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Ambos terminaron fuera de la carrera después de tocarse en los primeros instantes.