Lewis Hamilton, más cauto con el Madring: "Será un sitio difícil para adelantar"

A Charles Leclerc sí le gustó el Madring, pero Lewis Hamilton es mucho más cauto después de dar su primera vuelta en un 'filming day'.

Mientras que a Charles Leclerc le encantó el Madring, Lewis Hamilton no ha coincidido con ese discurso. Le preguntaron en la previa del Gran Premio de Bélgica sobre su 'filming day' en Madrid y lamentó que no sería un circuito en el que se vayan a producir muchos adelantamientos.

"Solo dimos unas pocas vueltas y estaba muy polvoriento, como sucede en un circuito nuevo. Como era de esperar, no había agarre, así que los neumáticos estaban básicamente cubiertos de polvo y así todo el tiempo", dijo el siete veces campeón del mundo.

Lamenta que no habrá adelantamientos: "Parece que será un circuito de vuelta de clasificación, y prácticamente no hay rectas, así que parece un lugar difícil para adelantar".

La temperatura en Madrid tampoco ayudó: "Parece un circuito que va a ser... quiero decir, la temperatura en la pista era de unos 60 grados todo el tiempo".

"Eso sí, es una experiencia genial ser el primero en probar un nuevo circuito de F1", cierra. Ferrari fue el primer coche en rodar por un trazado que se estrenará en el Gran Circo en el mes de septiembre.

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