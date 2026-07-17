Anillos exclusivos, un himno muy especial y mucho espectáculo: así será la final del Mundial que quiere parecerse a una Super Bowl.

Los detalles La gran novedad llegará cuando el árbitro señale el descanso y es que por primera vez en la historia de una final mundialista habrá un espectáculo de medio tiempo que se alargará hasta los 17 minutos para dar cabida a un concierto con grandes estrellas de la música.

La final del Mundial de fútbol de este domingo no solo definirá al campeón, sino que también marcará un cambio en el espectáculo futbolístico. Estados Unidos, anfitrión junto a Canadá y México, ha introducido su estilo: más entretenimiento y tradiciones propias del deporte estadounidense. Por primera vez, habrá un espectáculo de medio tiempo con un concierto de 17 minutos, con posibles actuaciones de Justin Bieber, Madonna, BTS o Shakira. Además, el himno estadounidense se interpretará antes del partido, y los campeones recibirán un anillo conmemorativo, una tradición estadounidense. La ceremonia de clausura incluirá actuaciones de Tom Cruise, Coldplay y Laura Pausini.

La final del Mundial de fútbol de este domingo no solo decidirá quién levanta el trofeo sino que también marcará un antes y un después en la forma de entender el espectáculo futbolístico. Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a Canadá y México, ha impregnado el partido de su sello: más entretenimiento, más espectáculo y varias tradiciones propias del deporte estadounidense que debutan en una final de fútbol.

Aquellos que viajen hasta Nueva Jersey para presenciar el encuentro serán testigos de una final inédita, más cercana por momentos a una Super Bowl que a una final clásica de un Mundial.

Desde Madonna hasta Justin Bieber

La gran novedad llegará cuando el árbitro señale el descanso y es que por primera vez en la historia de una final mundialista habrá un espectáculo de medio tiempo que se alargará hasta los 17 minutos para dar cabida a un concierto con grandes estrellas de la música. Entre los nombres que han sonado para protagonizar el show figuran Justin Bieber, Madonna, BTS o Shakira, convertida ya en un icono de los Mundiales desde su actuación en Sudáfrica 2010.

Pero el toque estadounidense no terminará ahí... Aunque la selección de Estados Unidos no haya logrado clasificarse para la final, el país anfitrión tendrá un papel protagonista en la ceremonia previa. El himno de las barras y estrellas sonará antes del encuentro, interpretado por la cantante Jennifer Hudson, mientras que los himnos de los otros dos organizadores del torneo, Canadá y México, no formarán parte del protocolo.

Y después llegará otra de las grandes novedades: los campeones no solo recibirán las tradicionales medallas y el trofeo. La FIFA entregará también un anillo conmemorativo, una tradición muy arraigada en ligas estadounidenses como la NBA o la NFL y prácticamente inédita en el fútbol.

Se fabricarán 2.026 unidades. Treinta de ellas estarán destinadas a los jugadores del equipo campeón, mientras que las 1.996 restantes saldrán a la venta para coleccionistas. Su precio podría rondar los 130.000 euros por pieza.

El espectáculo tampoco acabará con el pitido final: la ceremonia de clausura contará con actuaciones musicales para despedir el torneo. Entre los artistas vinculados al evento figuran Tom Cruise, Coldplay y Laura Pausini, encargados de poner el broche final a una final que aspira a ser recordada no solo por el fútbol, sino también por todo lo que ocurra alrededor del césped.

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