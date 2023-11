"Estoy más contento ahora que peleamos por podios y quizás alguna vez por la victoria. No esperábamos luchar con los Red Bull después de quedarnos eliminados en Q1 al principio de la temporada. Oscar está haciendo un gran trabajo y me hace empujar más, algo que no todos los equipos tienen, pilotos que se empujen mutuamente. Me encantaría ser compañero de Max algún día, pero también de Lewis o Fernando. Me encantaría ganar y tener a Carlos segundo", ha explicado en una entrevista a 'DAZN'.