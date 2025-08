Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, abre la puerta a un pacto entre PP y Junts: "No veo por qué no debería gobernar"

Que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa de la mano de Junts. Es la idea que ha puesto sobre la mesa Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, después del estallido de casos de corrupción en el entorno del PSOE que dificultan la continuidad de la legislatura a Pedro Sánchez.

Boye, uno de los hombres de máxima confianza de expresidente catalán, asegura en una entrevista en 'La Razón' que la formación independentista está en constante diálogo con Génova, del mismo modo que lo hace con Ferraz, y "negocia con un lado y con otro", por lo que no descarta un futuro apoyo de los herederos de Convergencia a una investidura de Feijóo.

"No veo por qué no debería gobernar el PP, como ha gobernado el PSOE, o que algún día gobierne un partido de izquierdas", sostiene Boye, que argumente que le preocupa "que un país no tenga alternancia política, porque lo que está pasando ahora se resuelve con alternancia política y regeneración democrática". No obstante, asegura que el partido de Puigdemont "no tiene capacidad para derrocar a Pedro Sánchez".

El mayor impedimento para ese hipotético apoyo de Junts es que, según las encuestas, el PP también necesitaría los votos de Vox, algo que, según Boye, podría cambiar en los próximos meses, dando lugar a un "escenario ideal": "Creo que el PP puede llegar a tener los votos suficientes para gobernar sin depender de Vox. Creo que sería el escenario ideal para cualquier demócrata".

Además, el letrado ve improbable que los 'populares', una vez en el Gobierno, puedan promover la ilegalización de partidos como Junts o Bildu, algo que ha propuesto Vox y que no ha sido desmentido por algunos barones del propio PP: "Me sorprendería que el PP se embarcase en una cosa así. Es un partido democrático y necesario. Igual que es necesario un PSOE, aunque no como el actual".

"Sánchez debería preparar una estrategia jurídica"

Respecto al distanciamiento entre PSOE y Junts, Boye sostiene que "hoy en día nadie se quiere hacer fotos con Sánchez" debido al surgimiento de nuevos casos de corrupción, especialmente la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, por la que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en prisión provisional.

Una causa que, sostiene, puede afectar a más dirigentes socialistas y de la que también debería preocuparse el presidente del Gobierno: "Si yo fuera el presidente Sánchez, dedicaría un tiempo importante en estos momentos a preparar una estrategia jurídica, debería pensar en los problemas jurídicos que se le vienen encima, no solo en los políticos".

Admite haberse reunido con Leire Díez

En los últimos días ha sido imputada Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE, que trató de buscar información para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Boye admite que se reunió con ella "a finales del año pasado o principios de este". "Yo estaba tratando de organizar cosas que quería que se hicieran y sobre las que no estuvimos de acuerdo y ya está. Básicamente, estaba buscando información. No hubo acuerdo, evidentemente", relata.

Abre la puerta a la vuelta de Puigdemont

El letrado asegura que Carles Puigdemont regresará a España "más pronto que tarde", aunque afirma que "las fechas no dependen de nosotros": "Hay un escenario jurídico amplio y nosotros no controlamos los tiempos".

Además, afirma que "siempre hemos valorado" la opción de que vuelva antes de resolver las cuestiones jurídicas y exponiéndose a una detención, aunque aclara que "es una decisión personal" del expresident que "no está sobre la mesa".

"Ya estuvo en Barcelona el pasado 8 de agosto y es algo que está ahí y que se ha valorado, a lo largo del tiempo, con mayor o menor intensidad. En estos momentos no está sobre la mesa", concluye Gonzalo Boye.