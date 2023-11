¿Habría sido lo mismo de ser Ocon y no Gasly? Esa es la pregunta que a saber cuántos se hacen. Que a saber cuántos se hicieron cuando vieron a Fernando Alonso llegar a la posición de un Alpine. De un coche que, en manos de Esteban, le destrozó un sábado que pintaba más que bien para Aston Martin. Que, en Brasil, se lo llevó por delante en la clasificación y que además, por radio, le llamó "maldito idiota". Y eso que todo fue como fue...

Pero, en carrera, Ocon estaba detrás y Alonso delante. Y delante de ambos, Gasly. Un Gasly con el que Alonso se encontró cuando se llevaba la mitad del sprint de Interlagos.

No lo puso fácil, ni mucho menos. Pero la pelea fue limpia. Fue justa. Fue como tiene que ser en la F1 entre dos pilotos que luchan por posición. No hubo cerrojazos sucios. No hubo más que dos competidores compitiendo por un puesto que ni daba derecho a puntos. Sí, casi se tocan... pero es en ese 'casi' donde está la clave.

Ni un toque hubo entre los dos. Es más, Gasly, tras bajarse del coche, habló así de su pelea con Fernando. De una pelea en la que terminó perdiendo.

"Me he divertido bastante en esa lucha con Alonso. Ha sido de forma justa. Y por posiciones que no daban acceso a puntos", dice Gasly.

Ocon sigue culpando a Alonso

Y ojo: "Hemos aprendido algunas cosas para la carrera..."

Sí, mientras uno dice que se divirtió peleando con Alonso el otro calificó de "idiota" a Fernando tras su accidente en Q1. Tras un accidente en el que Ocon perdió el coche tras tocar el piano... aunque parece que sigue sin reconocer el evidente volantazo que pega en la cámara 'on board' antes de impactar con el asturiano.