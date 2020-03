La primera aventura de Fernando Alonso en el Dakar fue notable. El piloto asturiano finalizó en decimotercera posición, perjudicado por algunos percances con su coche como un espectacular accidente sobre una duna.

Ahora la pregunta es obvia: ¿regresará Alonso al Dakar? Pues bien, ha respondido en un directo de Instagram con compañeros de profesión como Nasser Al-Attiyah.

"Decidiré si vuelvo después del verano porque se ha pospuesto todo, incluso el nuevo reglamento de la Fórmula hasta 2021 y necesito considerar si hago o no el Dakar el próximo año. Si no es el año que viene, lo haré después", señala.

Una de las competiciones que se ha pospuesto son las 500 Millas de Indianápolis, que se correrán finalmente en agosto: "Ayer mismo la Indycar y las 500 Millas dieron las nuevas fechas, pero hasta que no pase todo, no hay muchas ganas tampoco de correr o de pensar en poner una funda a un casco y salir a lo loco a hacer carreras, así que es lo que hay".

Por último, el bicampeón de la F1 quiso mandar un mensaje a todos sus fans en pleno confinamiento por el coronavirus: "Saldremos adelante, es duro, pero no me cabe la menor duda. Se me está pasando rápido haciendo cosas en casa que no hago nunca porque siempre estoy viajando, en todo caso, yo me siento privilegiado teniendo un pequeño jardín donde salir a respirar algo".

Con Gasol y Nadal

Fernando Alonso se ha unido a la iniciativa solidaria lanzada por Pau Gasol y Rafa Nadal. ""Me uno a la llamada de #CruzRojaResponde junto con Pau Gasol y Rafa Nadal. El deportes español siempre ha tenido vuestro apoyo y aliento. #NuestraMejorVictoria", escribió en sus redes sociales.

Otros deportistas como Carlos Sainz o Iker Casillas también han contribuido con esta causa que trata de recaudar fondos para luchar contra el COVID-19.