Fernando Alonso continúa de cuarentena ante la crisis por el coronavirus y, de vez en cuando, comparte contenido en sus redes sociales para sus seguidores. Este miércoles realizó un directo en Instagram con Rubens Barrichello, su excompañero en la Fórmula 1, y ambos charlaron sobre la situación actual.

"Es el momento de quedarse en casa y después todo habrá pasado, pero creo que vamos a estar muchas semanas así, no será cosa de diez días. Ahora somos todos iguales, tenemos que estar en casa y hacer todo lo posible para superar esto", señaló el bicampeón de la Fórmula 1.

"Tengo un pequeño gimnasio en casa, con cinta de correr y elíptica y además tengo pesas. Cada día busco una hora u hora y media y entreno. Me lo pongo a mí mismo como obligación. Me pongo la cinta en el garaje y me abro la puerta para ver un poco el sol y sentir el aire libre", explicó.

El asturiano confía en poder estar en las 500 Millas de Indianápolis, que de momento no han modificado fecha (24 mayo) a pesar de la pandemia. "Ahora estaba preparando la Indy 500. Estaba con el simulador e iba a ir a la carrera de Barber para ver cómo trabajaba el equipo, pero ahora todo está parado", indicó.

Asimismo, Barrichello, que se encuentra en su confinado en su domicilio de Brasil, destacó la importancia de "salir al balcón aunque sean diez minutos al día para que te dé el sol". "Yo hago una hora de ejercicio también", señaló.