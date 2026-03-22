El fallo de Marc Márquez que Di Giannantonio aprovechó para quitarle el podio en el GP de Brasil

Ambos, al igual que en la 'sprint', estuvieron peleando hasta el final pero fue un fallo de Marc lo que propició que Fabio le arrebatara el podio en las últimas vueltas.

Marc Márquez sigue sin encontrar las mejores sensaciones sobre la Ducati. El vigente campeón de MotoGP solo ha podido ser cuarto en el Gran Premio de Brasil después de una carrera en la que varios errores puntuales le han perjudicado bastante.

El más llamativo, el que ha cometido a pocas vueltas del final. Después de llevar bastante tiempo detrás de Fabio Di Giannantonio, Marc consiguió adelantarle al límite dejando una acción increíble.

Sin embargo, pocas vueltas después, se fue largo en una curva y eso lo aprovechó el italiano para recuperar la tercera plaza y 'vengarse' así del resultado en la 'sprint' donde Marc se impuso a Fabio.

Todo en una carrera que dominó de principio a fin Marco Bezzecchi. El de Aprilia volvió a mostrarse muy sólido y se puso primero en la salida. Marc le siguió durante algunas vueltas pero otro 'despiste' permitió en pocos metros que le pasaran Jorge Martín y el propio Di Giannantonio quedando relegado al cuarto lugar.

Jorge terminó segundo en un resultado que le sabe a auténtica gloria. El madrileño comienza, además, a dejar ver que sí puede estar en la pelea por los puesto de más arriba, quien sabe si por el Mundial.

Marc, de momento, sigue sin conseguir la ansiada victoria de domingo y deja sensaciones no muy convincentes con lo que a la Ducati respecta. Su compañero 'Pecco' Bagnaia se fue al suelo durante la carrera en otro fin de semana decepcionante para la escudería italiana.