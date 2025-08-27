Un expiloto apunta el error que ha cometido Bagnaia: "No reconocer que Márquez era mejor..."

Rubén Xaus, expiloto de motociclismo, cree que Pecco debería haber asumido antes que Marc le iba a derrotar con la Ducati.

Cuando Marc Márquez fichó por Ducati, todos en MotoGP esperaban una lucha de titanes con Pecco Bagnaia. Pero no ha sido así. El italiano ni ha sido rival ni está cerca en el campeonato. Cada vez más lejos. Y el expiloto Rubén Xaus cree que desde el principio debió asumir que no podría derrotarle.

En palabras que recoge 'Motosan' después del Gran Premio de Hungría, Xaus habla así de Pecco: "El tema emocional, a nivel de deporte de élite, lo es todo. El problema de Pecco, para mí, es que también sufre distracciones a otro nivel. Cuando a tu compañero de equipo le sale todo fácil, te complica la vida".

"O le das la vuelta rápidamente, o cada vez se complica más. Uno de los errores de Bagnaia es que ha tardado en reconocer que Marc Márquez era mejor que él. Yo creo que Pecco tiene mucho talento…", dice el expiloto español.

Espera que Marc se relaje y ya no ataque como en la primera mitad del mundial: "Marc ha hecho una primera mitad de temporada al ataque, y ahora, la segunda parte, se dará a la estrategia. ¿Por qué? Porque tiene esa conformidad de puntos y tranquilidad, hace que todo le salga mucho más fluido".

"Hubo pilotos nuevos en acción este fin de semana, pero Márquez esperó que los demás hicieran errores y está afrontando las carreras sabiendo que tiene margen de maniobra", explica Xaus.

Cree que el "poder" de Márquez es total. Muy por encima de cualquier rival que se le acerque: "Cuando un piloto tiene ese margen, puede jugar. Y cuando juegas, destrozas. Aquí se demuestra el poder que tiene Marc Márquez. Sabe que si pasa cualquier cosa, no tiene que demostrar nada más. Las lesiones le han hecho mejorar".