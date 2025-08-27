"Un campeón redescubierto": el jefe de Ducati se rinde como nunca a Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que "sobre la fuerza" que está demostrando Marc ya pocas cosas se pueden decir. En Hungría logró una nueva victoria que le acerca mucho al título de MotoGP.

Lo de Marc Márquez en Ducati va camino de convertirse en una historia de leyenda en MotoGP. Volvió a ganar en Hungría. Por dos veces: sprint y carrera. Y ahora sólo queda saber cuándo se proclamará campeón. Porque el destino está escrito. El mejor piloto con la mejor moto no podía ser de otra manera.

En Ducati ya no saben ni qué calificativos darle. Gigi Dall'Igna, una de las figuras más importantes en el desarrollo de la moto, le ha definido como un "campeón redescubierto".

Así lo dice en su habitual publicación después de cada fin de semana de competición: "Sobre la fuerza de Marc Márquez no hay nada más que añadir a lo que ya se ha dicho y escrito desde el inicio de la temporada. Todos estos resultados no son más que la consagración de un campeón redescubierto".

"Uno nunca se acostumbra a ganar, y debemos celebrarlo cada vez como si fuera la primera, tanto para estimular nuestro entusiasmo como para honrar su gran talento", apunta el ingeniero italiano.

Quiere celebrar al máximo. Porque sabe que las distancias se están estrechando y que las Aprilia y las KTM ya están ahí: "Debemos saborear estos momentos al máximo y estar inmensamente agradecidos a todos aquellos que, con su inestimable trabajo entre bastidores, han contribuido tanto al desarrollo de nuestro proyecto con el máximo compromiso".

Creen en Pecco

Sobre Pecco Bagnaia, que volvió a sumar otro fin de semana muy duro, no les queda otra que respardarle: "Realmente complicado para Bagnaia, desde los entrenamientos hasta la ronda clasificatoria y luego hasta el GP. Solo hubo una nota positiva, pero fue importante: las sensaciones experimentadas en la carrera con los significativos cambios de configuración que se realizaron después de la ronda clasificatoria".

Le apoyarán pase lo que pase porque creen en él: "La siguiente etapa será importante para confirmar el camino elegido: estamos deseando que llegue ese momento. Creemos en Pecco, y él lo sabe".