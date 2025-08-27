La confesión de Márquez a un compañero de parrilla sobre su recuperación física: "Mi cuerpo está bien, pero..."

El piloto de Cervera, que se llevó la victoria en Balaton Park, charló con Brad Binder sobre los cuidados físicos que hace a sus 32 años.

No hay quien pare a Marc Márquez. Da igual quien sea su rival. Ni las otras Ducati ni las KTM ni las Aprilia. El piloto español, con esa moto roja que tanto quiso, está demostrando que es el mejor y por una diferencia considerable. El título ya sólo es cuestión de tiempo.

Después de su victoria en Balaton Park, en Hungría, Marc le hizo una confesión a otro de los veteranos de la parrilla: Brad Binder, de KTM.

Márquez habló de "cuidar el cuerpo", en especial de la "zona lumbar".

"Tenemos que cuidar el cuerpo. La zona lumbar. Pero bueno, no tengo 40 años, tengo 32. Mi cuerpo está bien a pesar de todos los accidentes que he tenido", le confesó el de Ducati.

Marc sufrió un calvario con las lesiones que ya ha olvidado. Fue operado en varias ocasiones del brazo derecho y también sufrió doble visión. Los problemas en la Honda no le ayudaron. Pero todo cambió con una decisión: su salida a Gresini, la satélite de Ducati.

A partir de ahí han vuelto los éxitos. Y aunque ya sea uno de los veteranos de la parrilla junto a Binder, a Márquez le quedan muchas victorias por lograr y también varios títulos de MotoGP por conquistar.