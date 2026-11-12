Un exjefe de Ducati saca pecho por la decisión tomada con Marc Márquez: "No era el más joven, pero..."

Paolo Ciabatti, quien fuera jefe de Ducati MotoGP, destaca que Marc es uno de los pilotos con más talento que ha visto nunca.

Marc Márquez está muy cerquita de lograr su décimo título mundial y el segundo consecutivo con Ducati. Y en el equipo siguen alucinando con lo que es capaz de hacer cada fin de semana.

Paolo Ciabatti, quien fuera jefe del equipo de MotoGP y ahora ejerce otras funciones en la marca, dice que ni las lesiones han podido pararle y celebra la apuesta que hizo Ducati en su momento de apostar por un Marc que venía de pasarlo mal en Honda.

Así lo dice en 'Moto.it': "Está a la vista de todos que Marc, a pesar del accidente que sufrió y de las limitaciones que esto le supone de alguna manera, es también uno de los pilotos con más talento de la historia del motociclismo".

"El año pasado y este año, tras un comienzo un poco flojo, ha conseguido demostrar de nuevo que tiene algo más. Más allá de que ya no sea un piloto muy joven, ha sido una elección que los resultados confirman que fue la acertada", explica Ciabatti.

Además, cree que Ducati ha tomado una muy buena decisión al juntarle con Pedro Acosta a partir de la temporada que viene: "También la elección de Pedro Acosta, que en cambio es más joven, probablemente creará la pareja más fuerte del Mundial de 2027".

"Por lo tanto, creo que no se puede decir nada sobre las decisiones de Ducati", añade.

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