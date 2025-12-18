El equipo de Valentino Rossi 'coquetea' con Pedro Acosta... mencionando a Marc Márquez

UccioSalucci, director general del VR46, ha afirmado que 'El Tiburón de Mazarrón' "no tiene miedo de tener a Marc Márquez cerca".

Para nadie es un secreto que el equipo de Valentino Rossi, el VR46, sueña con tener a Pedro Acosta en sus filas en 2027 (ya lo intentaron sin éxito para 2026).

Son ya varias las ocasiones en las que UccioSalucci se ha deshecho en elogios hacia el murciano, pero esta vez ha ido un paso más allá.

El director general del VR46, en declaraciones a 'Motosprint', ha afirmado que "Pedro es muy fuerte y muy joven" y que "tiene algo más que los demás, tiene el destello".

A su vez, el italiano apunta que 'El Tiburón de Mazarrón', a diferencia del resto, no tiene "miedo" a Marc Márquez, archienemigo de Valentino Rossi.

"Es un poco descarado, pero esa es la desfachatez que se necesita. Por ejemplo, no tiene miedo de tener a Marc Márquez cerca", ha afirmado.

"No significa ser grosero. Tiene el debido respeto por los oponentes, pero si tiene que hacer una entrada lo hace. Frena fuerte, acelera pronto", ha añadido.

Sobre el de Cervera, no titubea al asegurar que actualmente es el mejor piloto de la parrilla de MotoGP.

"No se deja intimidar por los oponentes. Es inteligente, astuto, está dotado de un gran talento, es absolutamente el más fuerte que hay", ha zanjado.