Todos los elogios del jefe de Ducati a Pedro Acosta: "Su llegada es un estímulo para nosotros"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que Pedro es "el candidato ideal" para un equipo que acaba de renovar a Marc Márquez.

Marc Márquez y Pedro Acosta serán compañeros en Ducati las dos próximas temporada. El gran campeón y veterano y el rookie que quiere asaltar el título de MotoGP. Un auténtico 'Dream team' para Ducati.

Esto ha dicho Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, en el comunicado de bienvenida a Pedro Acosta: "Pedro representa el candidato ideal para el futuro del equipo Ducati Lenovo. Tras la confirmación de Marc, queríamos incorporar a un piloto joven y rápido al proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP".

"Pedro, además de ser un talento indiscutible, ha demostrado una precocidad extraordinaria. En poco menos de seis años en el Campeonato, ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado actuaciones realmente convincentes en MotoGP", dice el ingeniero italiano.

Y le lanza muchísimos elogios: "Su llegada al equipo será un estímulo para todos; nos ayudará a crecer y le apoyaremos en su camino hacia la plena madurez como piloto. Confío en que, con el apoyo de nuestro equipo y con el tiempo necesario, su contribución, sin duda, garantizará un nuevo paso adelante en términos de rendimiento y objetivos".

Con la salida de Pecco Bagnaia el próximo invierno, Ducati quiere tener una dupla en la que cualquiera de sus dos pilotos aspire a ser campeón del mundo.

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