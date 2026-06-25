Jorge Lorenzo analiza cómo Marc Márquez "confunde a los demás": "Sabe jugar bien sus cartas"

El pentacampeón del mundo ha destacado que el ilerdense "con 33 años tiene la experiencia de saber qué decir y qué le conviene a nivel de imagen".

Jorge Lorenzo ha estado en el ProDay de VMoto en Misano y, como no podía ser de otra forma, le han preguntado por Marc Márquez.

Tras el Gran Premio de Hungría, a pesar de no estar aún al 100% físicamente, el de Cervera ya está a tan solo 40 puntos de Marco Bezzecchi en la general.

Después de recortar más de 60 unidades en apenas un mes, muchos ven al vigente campeón como el gran candidato para revalidar el título.

Sin embargo, Lorenzo pide calma: "No hay que sacar conclusiones demasiado rápido. No será siempre así. Habrá circuitos donde Bezzecchi y Aprilia sean más fuertes y Márquez sufrirá más, pero en general, a nivel de pilotaje, Márquez sigue siendo superior".

Eso sí, el pentacampeón destaca el juego mental de Marc: "Es muy bueno a nivel mediático. Con 33 años tiene la experiencia de saber qué decir y qué le conviene a nivel de imagen, pero también tiene la capacidad de confundir a los demás. Márquez es inteligente y sabe jugar bien sus cartas".

Por último, deshaciéndose en elogios hacia Marc, Jorge recordó que si no llega a ser por las lesiones o por el bajón de Honda, Márquez tendría aún más coronas.

"Las únicas cosas que le faltaron en los años en los que no ganó fueron la moto, porque Honda no era competitiva, y el brazo lesionado. Sin esa lesión de 2020 y con una moto al nivel de sus rivales, habría ganado todos los Mundiales y ahora estaría con 12 o 13 títulos, cerca de igualar a Agostini", ha zanjado.