Acosta deja su futuro en el aire y confirma que probará la KTM de 2027: "Si quieren que me suba, me subiré"

El futuro del piloto murciano es una de las mayores incógnitas de MotoGP y aunque todo parece apuntar que estaría ligado a Ducati como compañero de Marc Márquez, Pedro ha confirmado que estaría disponible para probar la moto de 2027 de su equipo actual.

Pedro Acosta está siendo uno de los pilotos que más sensación está causando este 2026. Tanto es así que los rumores que envuelven a la competición dan por hecho una llegada del piloto murciano a Ducati el año que viene, ante una más que probable salida de Pecco Bagnaia.

Este lunes, además, tendrán lugar los primeros test de prueba de los prototipos de motos que serán utilizadas en MotoGP la temporada que viene, para el que muchos de los equipo de la parrilla emplearán a sus pilotos oficiales. KTM será uno de ellos, que a pesar de no tener a Pedro en sus planes de futuro, como ha confirmado el piloto, se subirá a la 850cc: "Si surge la oportunidad y quieren que me suba, me subiré. Todo lo que sea ayudar en que la moto mejore es bueno para mí. Me dará un poco la opción de conocer la moto, los neumáticos, y ver cómo van las demás motos".

Unas declaraciones que llegan tras la rueda de prensa en Brno, donde el murciano podrá seguir demostrando su alto nivel: "El año pasado en este circuito empezamos a darle la vuelta a la situación, así que espero ser competitivo. La KTM siempre ha ido bien en Brno, el problema es que nunca antes había habido cuatro Aprilia tan competitivas, cinco Ducatis tan competitivas, Marc Márquez de vuelta con ganas de recortar puntos. Esto lo hará todo más difícil".

Luego, Acosta explicó en profundidad la situación actual en el equipo austríaco: "Ahora entiendo que el quinto puesto es lo máximo, intento acabar quinto, no me encabezono en acabar cuarto y caerme. Eso es importante, pero necesito que las otras KTM den ese pasito. Necesito que las otras KTM puedan ir rápido y tener información para mejorar. Cuando estas solo, todas las direcciones parecen malas".

Y aunque volvió a ser preguntado, el piloto finalizó sus declaraciones sin desvelar pistas sobre su futuro: "No sé dónde correré el año que viene. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo, pero pude hacerlo mejor. Estoy haciendo lo máximo y la marca está contenta conmigo, pero muchos domingos me voy cabreado de los circuitos, normal, porque si tuviera algo más estaría más cerca de esa primera victoria". Unas palabras que revelan la autoexigencia del murciano que, sin duda, pronto estará luchando por los primeros puestos de la tabla, y quién sabe si como compañero de Marc Márquez:"Si algún día llega el día de luchar por un campeonato, toda esta experiencia de saber aguantar y acabar segundo o cuarto cuando toca, me ayudará".

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