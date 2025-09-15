La UCI condena "la instrumentalización del deporte con fines políticos"

Un manifestante ondea la bandera de Palestina durante las protestas en la etapa final de La Vuelta

La Unión Ciclista Internacional ha emitido un comunicado este lunes en el que expresa su "total desaprobación y profunda preocupación" por los acontecimientos acaecidos durante La Vuelta a España.

Tras el final de La Vuelta a España este domingo con la suspensión de la última etapa y una surrealista entrega de premios prácticamente clandestina, la Unión Ciclista Internacional ha salido al paso con un contundente comunicado publicado en la tarde de este lunes.

En el texto, la UCI expresa su "total desaprobación y profunda preocupación" por lo ocurrido en el país durante las distintas etapas con múltiples manifestaciones propalestinas contra el equipo Israel.

"Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de caracter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba", explica.

Además, la Unión señala directamente a Pedro Sánchez en el comunicado: "Lamentamos que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz".

"Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica", añade.

La UCI, de hecho, "condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno".

Por último, el organismo "aplaude" la "labor ejemplar de las fuerzas del orden españolas" en La Vuelta, señalando que "han actuado con profesionalidad en unas condiciones de extremada tensión".