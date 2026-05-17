El drama de Acosta en el caos de Montmeló: de rozar el triunfo a irse al suelo en la última curva

Álex Márquez y Johann Zarco tuvieron que abandonar el circuito en ambulancia tras sufrir dos accidentes durísimos. Di Giannantonio se llevó la victoria. Pedro Acosta tuvo una carrera para olvidar.

Ha sido una carrera difícil de ver la del Gran Premio de Catalunya. Álex Márquez ha sufrido un accidente fortísimo cuando luchaba con Pedro Acosta por el liderato de la carrera. La moto del murciano frenó de golpe y Álex no pudo evitar un choque que terminó con su Ducati completamente destrozada. Según 'Dirección de Carrera', abandonó el circuito consciente y dirección al hospital.

La resalida provocó una nueva bandera roja. Bagnaia, Marini y Zarco se vieron involucrados en un accidente a priori más leve que el anterior. Sin embargo, al francés se le quedó enganchada la pierna en la moto de 'Pecco' dejando una imagen escalofriante. También se marchó en ambulancia al hospital.

Tras una nueva resalida que solo permitió 12 vueltas más, Acosta lideró gran parte del tiempo pero Fabio Di Giannatonio le arrebató el liderato a falta de solo dos vueltas. El murciano se vio superado por Joan Mir y por Fermín Aldeguer que le adelantaron en la última vuelta.

Por si fuera poco, Ai Ogura tocó a Acosta en una de las últimas curvas y este se fue al suelo dejando a Pedro con el contador a cero después de rozar su primera victoria en MotoGP.