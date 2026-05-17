¡Qué imagen! El tremendo enfado de Rivola a con el jefe de Raúl Fernández después de la caída de Martín

Tensión en Aprilia: el gesto de Massimo Rivola a Davide Brivio después de la caída de Martín

El piloto de Aprilia se fue al suelo después de tocarse con Rául Fernández, algo que enfadó mucho a Massimo Rivola, jefe de la marca italiana.

La segunda resalida del GP de Catalunya volvió a ser un caos. Raúl Fernández intentó adelantar a Jorge Martín en la curva 5, pero el piloto de Trackhouse, equipo satélite de Aprilia, se pasó de frenada y mandó a Martín al suelo.

Un toque muy polémico, y que sembró la tensión en la marca italiana. Massimo Rivola, jefe de Aprilia, le recriminó la acción a Davide Brivio, jefe de Trackhouse con un gesto en el que Rivola parecía pedirle explicaciones.

Hay que recordar que el de San Sebastián de los Reyes tenía una oportunidad de oro para ponerse líder del campeonato, pero con esta caída, Martín seguirá por detrás de Marco Bezzecchi.