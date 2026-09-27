Enigmático mensaje del padre de Lorenzo sobre Márquez: "Marc es un actor..."

Chicho Lorenzo recuerda el último Gran Premio de Austria y analiza la actitud de Marc en un fin de semana en el que no se le vio para nada contento.

Marc Márquez tuvo que reservarse en el Gran Premio de Austria. El de Cervera se vio limitado por su Ducati con respecto a las Aprilia y a Pedro Acosta, que demostraron tener más ritmo y velocidad que el nueve veces campeón del mundo.

Marc dejó una imagen muy llamativa en la 'sprint', donde firmó un buen segundo puesto solo por detrás de Jorge Martín. El de Cervera ni se inmutó en el podio a la hora de celebrar mientras Martín y Bezzecchi sí lo hacían.

Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo y figura mítica del mundo de MotoGP, explica este comportamiento de Marc: "Márquez es un ejemplo, habría que estudiarlo ya para después enseñarlo en las escuelas de pilotaje. Lo ha ido adquiriendo con la experiencia. vas conociéndo que hacer para llegar a esos momentos más en calma".

"Marc Márquez es como un actor, que sabe en qué momentos tiene que interpretar ese personaje que tiene, sobre todo en los momentos de alegría.Pero los momentos de preocupación no consigue actuar y siempre se le lee entre líneas qué está pasando por su cabeza, o incluso cuando hace unas declaraciones que no acaban de encajar con lo que está expresando con su cara", asegura Chicho en su canal de Youtube.

El padre de Jorge también recuerda los problemas que tuvo Marc con la Ducati. El neumático fue el gran culpable del bajo ritmo de Márquez: "Si se hace un pequeño swimming con la rueda delantera, eso hace que se abran las pastillas y cuando vas a tirar de frenos resulta que te encuentras que al abrirse necesitan dos o tres gestos de frenado".

"Vemos que está ahí en segunda posición en parrilla y que hace ya una mala salida, se va al puesto quinto y se mantiene ahí. Acaba pues en una posición, pues de que el que quiere ganar un título tiene que estar ahí como muy mal, ¿no? O sea, que ha cumplido, ha tenido problemas y ahí lo tenemos en esa quinta posición", concluye Chicho.

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