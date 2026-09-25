El análisis del jefe de Marc Márquez sobre la lucha por el mundial: "Hay que saber sufrir"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, cree que para ganar este mundial de MotoGP habrá que minimizar daños en los días de sufrimiento.

Marc Márquez fue quinto en el Gran Premio de Austria. Supo sobrevivir a los problemas de frenos que sufrió la Ducati y minimizó daños. Y así es como su jefe, Gigi Dall'Igna, cree que podría acabar ganando este mundial de MotoGP.

Para el ingeniero de Ducati este mundial no se conquista con victorias, también sabiendo gestionar cuando la situación no ayuda.

Lo dice en palabras que publica 'GP One' después del Gran Premio de Austria: "Este campeonato está demostrando depender de una imprevisibilidad absoluta: una campaña apasionante en la que prácticamente nada, o casi nada, puede darse por sentado".

"Cada Gran Premio se desarrolla como un capítulo distinto, que a menudo desafía la narrativa de la carrera anterior, y relata una historia magnífica que probablemente se revelará como un final en suspenso hasta el último momento", explica el ingeniero.

Una cita "complicada" para Ducati y para Márquez: "Cerramos un fin de semana complicado con Marc ofreciendo una sólida actuación, como siempre, a pesar de tener que lidiar con problemas técnicos que comprometieron su carrera… fue una verdadera lástima, ya que su ritmo estaba a la altura de los mejores".

"Conseguimos un quinto puesto, con un rendimiento generalmente discreto de todas nuestras motos, a pesar de ser un circuito donde siempre habíamos dominado", afirma Gigi.

"Capacidad de sufrimiento"

Para Dall'Igna este mundial será de "sufrimiento": "En este campeonato, la capacidad de sufrir y mantener la concentración también es crucial, no rendirse nunca incluso cuando uno está lejos del podio, para conseguir valiosos puntos que son tan importantes dadas las circunstancias en las que se obtienen".

El Gran Premio de Japón, en el circuito de Motegi, es la próxima cita del mundial. Una nueva batalla entre Marc Márquez y las dos Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

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