España conquista Wembley en un recital de De la Fuente

El seleccionador acertó de lleno con los cambios y le dio a 'La Roja' la energía que necesitaba cuando peor lo estaba pasando. España mantiene la racha de 39 partidos sin perder.

España sufrió ante Inglaterra pero pudo, con cierta facilidad, habérselo evitado. Entre otras cosas, porque el combinado de Luis De la Fuente perdonó ocasiones muy claras, especialmente en la primera mitad. Ferran erró dos mano a mano y Lamine mandó alto un remate claro.

La joya blaugrana hizo el primero en el minuto dos tras aprovechar un error de Marc Guehi. Lamine, valiente como siempre, fue el gran peligro de una España que saltó al campo con mucha personalidad pero que fue perdiendo terreno poco a poco.

En una contra inglesa, Gordon empató. Bellingham se asoció de lujo con el extremo blaugrana para igualar el encuentro. Dos minutos después, España ya se veía por debajo en el marcador en una desconexión que le hizo marcharse al descanso perdiendo.

La jugada del 2-1, algo desafortunada para Cucurella, que en un intento de despejar un remate de Kane, introdujo el balón en su propia portería. El segundo tiempo comenzó con mucho dominio inglés, a España a penas le duraba el balón e Inglaterra encontró el premio.

El colegiado señaló penalti en un leve contacto de Rodri sobre Bellingham tras revisarlo en el VAR. Una jugada dudosa que Harry Kane no supo aprovechar. Su disparo se estrelló en el travesaño. España recibía una vida extra.

Una segunda oportunidad que aprovechó de lleno, especialmente Luis de la Fuente, para revolucionar el encuentro dando entrada a Álex Baena y Mikel Oyarzábal. Ambos, fueron claves. Baena igualó el partido de nuevo con un gran disparo desde fuera del área. Mikel, a pase del propio Álex, firmó el 2-3 definitivo en el 74 con una definició exquisita. Inglaterra apretó al final pero España aguantó.

'La Roja' solventa así el que, a priori, era el partido más complicado de esta primera fase de la Nations League. En 'casa' del rival más fuerte. El próximo compromiso de España será el martes ante la República Checa para continuar alargando ese histórico invicto que ya alcanza los 39 partidos. La primera victoria con dos estrellas.