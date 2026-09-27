Genio Alcaraz: salvó este tremendo punto de partido para mantener viva a Europa en la Laver Cup

El murciano sacó la magia en el momento más importante del partido. Igualó el marcador a cinco tras ganarle a un Fritz que dispuso de dos oportunidades de triunfo.

Carlos Alcaraz está siendo el gran líder del equipo Europa en esta Laver Cup. El murciano no ha perdido ningún partido y, durante la jornada del sábado, fue el gran culpable de que el Resto del Mundo no dejara casi sentenciado el torneo.

Carlitos se enfrentaba a Taylor Fritz, uno de los tenistas más fuertes del combinado rival, en una situación complicada. El italiano Flavio Cobolli cayó ante Learner Tien y Zverev no complió con las espectativas tras no poder superar a Álex de Minaur.

El último partido de individuales reflejaba un 5-3 a favor del Resto del Mundo. Carlitos comenzó arrasando, 6-3 en el primer set, pero Fritz reaccionó imponiéndose en la segunda manga por 6-4. Llegados al 'super tiebreak', el estadounidense llegó a tener dos opciones de cerrar el partido.

No las aprovechó. La culpa, un Alcaraz estelar que dejó una genialidad precisamente en los momentos de mayor tensión. Con 11-10, el murciano superó a Taylor con un globo increíble desde el fondo de la pista. Levantó los aplausos y la ovaciób del público. Tres puntos después, cerró el partido.

Carlitos igualó con 5-5 el marcador del torneo y Zverev y Ruud, en dobles, volvieron a poner por delante a una Europa (7-5) que podría haberse despedido de sus opciones de trofeo de no se por Carlitos Alcaraz y su magia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido