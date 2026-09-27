Sánchez pide "un último esfuerzo" a los partidos para aprobar el decreto de vivienda: "No es una cuestión de ideología sino de humanidad"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha respondido a Maricarmen y le ha asegurado que el Ejecutivo está "trabajando contra reloj" para aprobar el Real Decreto-ley.

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja intensamente para aprobar el Real Decreto-ley sobre vivienda, buscando apoyo parlamentario más allá de ideologías, en respuesta a la petición de Maricarmen. Durante la presentación de candidatos en Madrid, Sánchez criticó al PP y Vox por su falta de colaboración en temas de vivienda, acusándolos de priorizar intereses personales sobre las necesidades de los ciudadanos vulnerables. También arremetió contra la política de vivienda de Ayuso, señalando la compra de un lujoso ático. En su discurso, Sánchez destacó la oposición tóxica del PP, mencionando incidentes en el Congreso, y expresó confianza en ganar las elecciones de 2027, enfatizando la necesidad de transformaciones sociales frente al retroceso representado por el PP y Vox.

El Gobierno trabaja contra reloj para aprobar este martes el Real Decreto-ley sobre vivienda. Es la respuesta que Pedro Sánchez le ha dado a Maricarmen este domingo. Pero, para ello, también ha pedido al resto de grupos parlamentarios que lo aprueben en el Congreso "no por una cuestión de ideología, sino de humanidad".

El presidente del Gobierno ha señalado al PP y Vox por su falta de colaboración para solucionar el problema de la vivienda en la presentación de los candidatos de la Comunidad de Madrid de cara a las próximas elecciones: "Votaron en contra de la ley de vivienda, no se reúnen los alcaldes socialistas para aplicar la ley de vivienda y congelar los precios en las zonas tensionadas. Votaron en contra del decreto ley que hubiera impedido que Maricarmen estuviera desalojada de su vivienda. Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso por seis millones de euros y no tienen dinero para proteger a Maricarmen y a otras muchas personas vulnerables".

Sánchez también se ha hecho eco de las palabras de Maricarmen sobre que se aprobara el Real Decreto-ley de vivienda y ha asegurado que están en ello: Ayer Maricarmen me pidió que lleváramos un Real Decreto-ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional. Y yo Maricarmen tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el martes el Real Decreto-ley de vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea validado en el Parlamento nacional. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad".

Una petición que ha realizado antes de señalar cuál es la "política de vivienda de Ayuso y el PP": "Comprarle una vivienda. Y lleva más versiones dadas que millones dados a Quirón. 'No tenía ni idea, fui a visitarlo y no me pareció mal'. Pero mujer cómo te va a parecer mal un ático con 200 metros de terraza. Por cierto, ¿alguien sabe la opinión de Feijóo? La cuestión Alberto es que la señora Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres".

"Esta es la oposición que tenemos. Una tóxica. Hemos visto esta semana a una diputada del PP llevar gas pimienta al Congreso. Medio hemiciclo cerrado, personas que tienen que ir a emergencias y dice que lo volvería a llevar. El bochorno, como los insultos, siempre vienen del mismo lado. Son una oposición tóxica. Juegan a cuanto peor para España, mejor para ellos. No han hecho más que poner palos en la rueda y aun así, y aun así, España ha avanzado", ha añadido.

Un discurso que ha realizado con el foco puesto en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027. "A mí me apetecen mucho estas elecciones de mayo y me apetecen mucho las elecciones también generales en 2027. Y os voy a decir una cosa, las vamos a volver a ganar porque necesitamos transformaciones y avances sociales frente al retroceso y la involución que representan el Partido Popular y Vox".

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