Así reta Pedro Acosta a Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi

El murciano, a pesar de que reconoce que luchar por la corona es muy difícil, asegura que irá a por todas ya que "ellos son los que tienen más que jugarse".

"Soy el que menos tiene que perder"

Tras el Gran Premio de Austria, la clasificación de MotoGP se ha comprimido aún más. Jorge Martín salió del Red Bull Ring como líder con 306 puntos.

A 12 se sitúa Marc Márquez, que a su vez tiene 30 unidades de ventaja sobre Marco Bezzecchi y 60 sobre Pedro Acosta. Cuatro pilotos están en apenas 72 puntos, lo que son menos de dos Grandes Premios de los siete que quedan.

Sin embargo, en este momento, el 'Tiburón de Mazarrón' prefiere vestirse con piel de cordero, tal y como afirmó en declaraciones a 'Motosan' tras la carrera en Austria que ganó.

"Todavía estamos vivos dentro de la lucha del top 3, sobre todo, no tanto la del mundial. Pero tenemos que estar más que contentos porque poder volver a ganar después de su sequía, de la mía, de estar en casa de KTM y Red Bull, creo que se lo merecen también", señaló.

"Ahora vamos a trazados que normalmente siempre vamos muy bien, las KTM van muy bien, pero nunca se sabe, y más con el nivel que está mostrando Aprilia", añadió.

Es por ello que al ser su última temporada en KTM y viendo que el Mundial, hasta que las matemáticas digan lo contrario, sigue siendo posible, reta a sus rivales.

"Al final soy el que menos tiene que perder, si me caigo me he caído y si no, lo que te digo, celebraremos, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen más que jugarse que yo", ha zanjado.