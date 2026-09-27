Llamativa reflexión de Alcaraz sobre su estado físico: "Estoy bien físicamente, pero..."

El número tres del mundo venció a Fritz en un agónica duelo en la Laver Cup. Tras el duelo, habló sobre su estado de forma tras cuatro meses sin competir este 2026.

Carlos Alcaraz está volviendo poco a poco a ser el tenista que fue antes de la lesión. El murciano se divierte en pista, que es lo más importante, y es capaz de plantarle cara a cualquier rival casi sin motrar consecuencias de esa declicada lesión de muñeca.

Carlitos volvió a las pistas en un momento complicado. Su regreso fue directamente en el US Open, un escenario exigente donde Alcaraz, a pesar de caer en cuartos, dejó muy buenas sensaciones. La Laver Cup ha sido el segundo torneo que ha disputado el murciano desde la lesión.

Tras ganar a Fritz en un duelo en el que Carlos salvó dos bolas de partido, el de El Palmar deja una llamativa reflexión sobre su estado físico: "La semana y media o las dos semanas que tuve después del US Open fueron muy importantes para mí. Estuve casi una semana sin tocar la raqueta para recuperar bien el cuerpo después de unos partidos tan exigentes físicamente en el US Open. También hice mucho trabajo físico que necesitaba, para ser sincero."

"Así que ahora mismo estoy volviendo poco a poco a mi ritmo normal, a mi nivel normal, tanto en el tenis como físicamente. El saque ha sido un arma muy importante para mí hasta ahora, así que he estado practicando mucho y he hecho un par de pequeños cambios. Por lo que he podido ver, nadie se ha dado cuenta, lo cual es genial, así que está funcionando", asegura Alcaraz en rueda de prensa.

El murciano señala que está cerca de volver a estar al 100%: "Sobre todo, físicamente todavía tenemos que seguir jugando partidos intensos como el de hoy. En cuanto al tenis, creo que estoy a un buen nivel. He ido mejorando poco a poco en cada partido que hemos jugado y, durante las semanas de entrenamiento que hemos tenido, hemos ido puliendo muchos detalles y muchos golpes, por lo que ahora mismo me siento con mucha confianza".

"Físicamente me encuentro muy bien, pero obviamente, cuando juegas muchos partidos intensos, van saliendo cositas. Creo que es normal y poco a poco vamos puliendo eso para ir estando mejor. Así que esperemos que para la gira asiática ya estemos a un nivel muy, muy alto, tanto tenístico como físico", conlcuye Carlos.

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