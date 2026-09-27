La Policía desaloja el asentamiento en la playa ceutí de Benítez cercano a la desalinizadora

Los detalles Según ha explicado la Policía Nacional, este traslado se debe a la necesidad de garantizar la seguridad en un potencial acceso a la citada instalación y a la propia seguridad de los migrantes.

La Policía Nacional ha ejecutado un operativo para trasladar a unos 400 migrantes de la playa Benítez de Ceuta, desmantelando asentamientos que limitaban con la planta desalinizadora de la ciudad. Esta acción responde a la necesidad de garantizar la seguridad en el acceso a la instalación y evitar riesgos físicos para los migrantes, ya que el terreno podría volverse intransitable con lluvias. La medida también cumple con un requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente de Ceuta. Los migrantes serán ubicados temporalmente en la zona del Guano, mientras se crean espacios habitacionales adecuados. Tras el desalojo, se procederá a la limpieza y vallado del área, con vigilancia policial.

La Policía Nacional ha realizado a primera hora de este domingo un operativo que conlleva el traslado de alrededor de 250 migrantes que estaban en la playa Benítez de Ceuta para desalojar el asentamiento que estaba limitando con la planta desalinizadora de la ciudad autónoma

Según ha explicado el propio cuerpo, el operativo ha consistido en levantar los asentamientos que se encuentran en la zona hasta el espigón que limita la instalación con el mar, así como los que se han creado en los espacios entre los bloques de hormigón del mismo.

Esta acción se ha realizado por un doble motivo. El primero, explican, es para "responder a la demanda de garantizar la seguridad en un potencial acceso a la citada instalación y a la desalinizadora en su zona norte". Por otro, también se pretende "evitar la situación de riesgo para la integridad física de los propios migrantes" ya que cualquier caída podría generar lesiones graves. Además, con la llegada de posibles temporales con lluvia, la humedad haría intransitable la zona.

"Con ello se dará igualmente satisfacción al requerimiento emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, en fecha 11 de septiembre, a la Delegación de Gobierno en el que argumentaba cuestiones de seguridad y riesgo grave para la instalación, solicitando el levantamiento de los citados asentamientos", añade la Policía.

Los migrantes serán trasladados hacia la zona del Guano hasta que se creen los espacios habitacionales necesarios para su ubicación. Tras el desalojo, los servicios de Ceuta comenzará con la limpieza y vallado perimetral de la zona "estableciéndose vigilancia policial durante su realización".

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