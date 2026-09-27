La acampada de Sol urge al Gobierno a cerrar un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda el martes

Decenas de personas amanecen en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, a 27 de septiembre de 2026.

Los detalles La intención de los manifestantes es mantenerse allí hasta ver una reacción del Ejecutivo, que se podría producir con la aprobación del Real Decreto de vivienda en el Consejo de Ministros.

Unas 150 personas han pasado la noche en la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la crisis de la vivienda, exigiendo al Gobierno un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda. La acampada comenzó tras una manifestación en apoyo a Maricarmen, una anciana desahuciada tras 70 años en su hogar. Bajo el lema "O cae el rentismo o cae el Gobierno", los manifestantes piden medidas efectivas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La protesta se ha desarrollado pacíficamente, con el campamento creciendo gracias al llamado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, quienes planean permanecer indefinidamente hasta obtener una respuesta del Gobierno.

Primera noche de la acampada en la madrileña Puerta del Sol. Allí, alrededor de 150 personas han pasado la noche del sábado al domingo como protesta por la crisis de la vivienda urgiendo al Gobierno a cerrar un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda este martes.

La acampada se inició durante la noche de este sábado después de a manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma.

"O cae el rentismo o cae el Gobierno" ha sido una de las proclamas que se ha realizado desde la acampada ya que reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas efectivas para frenar la crisis habitacional.

Tanto la manifestación como la acampada se han desarrollado en un clima de tranquilidad y sin incidencias reportadas y el grueso del campamento improvisado ha ido creciendo con el paso de las horas tras el llamamiento hecho por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la iniciativa.

"Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida. Si no puedes venir a acampar, puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua", ha publicado en la red social X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

También se ha hecho acopio de comida y bebida para pasar la noche y el Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa a modo de punto de información sobre la situación de la vivienda en España y los alquileres.

Según han explicado a laSexta, la idea es mantenerse allí e irse organizando con el paso de las horas, pero la intención es quedarse de manera indefinida hasta que haya una reacción del Gobierno, con la fecha de este próximo martes marcada. Será entonces cuando se celebre el Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar un real decreto sobre vivienda.

Sumar presiona al PSOE

Esta crisis de la vivienda también ha provocado un nuevo choque en el Gobierno. Sumar ha redoblado la presión sobre el PSOE y ha amenazado con plantarse el martes si el Ministerio de Vivienda lleva al Consejo de Ministros un decreto ley que sea un mero "parche" con "medidas parciales y descafeinadas" que no respondan a la demanda social de soluciones para frenar desahucios como el de la anciana madrileña Maricarmen Abascal.

"El PSOE no se puede poner más de perfil", avisan los Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar en un comunicado conjunto que publicaron este sábado y en el que inciden en que el martes del Gobierno de coalición tiene la "responsabilidad" de aprobar un "paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda".

En este contexto, insisten en que "no valen parches", máxime cuando, a su juicio, "las soluciones llevan meses sobre la mesa". Y cita las medidas que ha venido defendiendo Sumar a la que en los últimos días se ha sumado la "recuperación de la vivienda de Maricarmen".

Según Sumar, el nuevo decreto ley que el Gobierno está negociando con sus habituales socios parlamentarios y también con Junts, debe incluir la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, y "la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él".

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