Un hombre mata a su pareja en La Campana (Sevilla) y se atrinchera en una casa

Los detalles Según adelanta 'Diario de Sevilla', el cuerpo de la mujer tenía signos de maltrato y muchas heridas de arma blanca.

Un hombre de 56 años ha matado presuntamente a su pareja, de 47, a puñaladas en La Campana (Sevilla) y se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado fuentes próximas a la investigación a la Agencia Efe.

Los hechos, según han informado a Efe desde la Guardia Civil, se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas. El presunto autor del crimen se encuentra atrincherado en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para poder lograr que deponga su actitud y detenerlo.

Hasta el momento, solo se ha podido confirmar que el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. Si se confirma como un asesinato machista, esta mujer sería la decimosegunda víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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