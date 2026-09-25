Dovizioso y la diferencia entre Márquez y otros pilotos: "Algunos se inventan cosas..."

El tres veces subcampeón de MotoGP está convencido de que Marc no es de esos pilotos que se quejen sin motivo de su moto.

Marc Márquez lo pasó muy mal en el Gran Premio de Austria por culpa de su freno delantero. Apenas podía detener la moto en las curvas y se planteó retirarse. Acabó finalmente quinto y minimizó daños ante Jorge Martín, líder del mundial.

Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón de MotoGP, cree que si Marc se quejó es porque de verdad había un problema grave en su moto. Y así fue.

"Hay pilotos que se inventan cosas para justificar un mal resultado, y Marc no me parece de ese tipo", dice Dovizioso en palabras que publica 'Motosan' este viernes.

"Técnicamente, no sé cómo puede mejorar, porque no es que haya dicho que se haya solucionado. Pero su dificultad, tal y como la ha descrito, es que al inicio de la carrera no es que no frenara, sino que la palanca estaba cada vez en una posición diferente. Esto es un gran problema, ya que siempre estás al límite y sabes que la palanca en ese punto concreto, para ser precisos, dado que estás frenando al límite, te hace perder metros", explica el ex de Ducati.

Él también sufrió en su momento esos problemas en su moto: "Por el problema que tuvo, según él mismo dijo, la palanca no estaba en su sitio habitual. La palanca suele estar más o menos siempre en el mismo sitio, así que cuando vas a frenar eres muy agresivo, muy reactivo porque sabes dónde encontrar la palanca, ya que la has colocado donde querías".

"Marc dijo que ya no era constante, así que a veces la encontraba cerca y otras veces la encontraba lejos. Esto te hace perder metros en la frenada y, de hecho, en la curva uno se salió de la pista al principio de la carrera", dice.

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